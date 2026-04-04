Иран выбрал «любимчиков» для использования Ормузского пролива Иран создал систему управления судоходством в Ормузе с тремя категориями стран

Иранские власти разработали новую систему управления судоходством в Ормузском проливе, сообщает катарский телеканал Al Jazeera. Все государства теперь разделены на три категории: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные».

Странам из первой группы будет полностью запрещено пользоваться проливом. Суда «нейтральных» государств будут облагаться высокими сборами, а «дружественные» получат право свободного прохода. Полный список категорий не раскрывается, однако, по данным телеканала, большинство арабских стран Персидского залива отнесены к «нейтральным» или «враждебным».

Тегеран ужесточает контроль над стратегически важной водной артерией уже на протяжении месяца. Через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сможет вскоре «легко открыть» Ормузский пролив. На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что «это стало бы фонтанирующей нефтяной скважиной».

До этого контейнеровоз французской компании CMA CGM SA успешно прошел через Ормузский пролив. Это первое западноевропейское коммерческое судно, которому удался подобный шаг с начала операции США и Израиля против Ирана.