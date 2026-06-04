Ученый назвал причину мировых конфликтов в будущем Ученый Болгов: в будущем к конфликтам может привести дефицит пресной воды

В будущем к социальным конфликтам и экономическим потрясениям может привести дефицит пресной воды, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. Он отметил, что уже сейчас есть страны, в которых наблюдается дефицит ресурса.

Именно нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает, — заявил Болгов.

Ученый подчеркнул, что статистика ООН свидетельствует о сотнях конфликтных ситуаций за последние десятилетия. По его словам, дефицит воды может провоцировать политическую напряженность, продовольственные проблемы и миграционные процессы.

Ранее востоковед Эльмира Имамкулиева рассказала, что дефицит воды и удобрений в ряде стран может привести к голоду. Она отметила, что свободных удобрений на рынке уже не осталось, и те, кто не купил заранее, могут столкнуться с дефицитом.