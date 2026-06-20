Десятки тысяч человек остались без воды в Омской области

Десятки тысяч человек остались без воды в Омской области Под Омском 26 тысяч человек на сутки остались без воды из-за аварии

Около 26 тыс. жителей Тары остаются без водоснабжения почти сутки из-за аварии на водозаборе в Омской области, сообщает Telegram-канал Baza. Ночью насосное оборудование на станции вышло из строя, что привело к прекращению водоснабжения во всем городе, включая детские сады, школы и медицинские учреждения.

Местные власти начали ремонтные работы и на период восстановительных мероприятий организовали подвоз питьевой и обычной воды по соответствующим адресам, а также рекомендовали жителям запасаться водой в соседних селах.

Ранее жители Белгорода и Белгородского округа остались без света и воды после того, как подверглись ракетному удару со стороны ВСУ. В результате атаки повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры и водоснабжения.

Кроме того, авария на подстанции водозабора в Краснодарском крае оставила без воды абонентов Троицкого группового водопровода, сообщили в муниципальном центре управления Крымского района региона в Telegram-канале. Водопровод обеспечивает водой Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также ряд поселений Крымского района и побережье Черного моря.