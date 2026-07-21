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21 июля 2026 в 08:05

Нутрициолог назвала главную пользу углеводных продуктов

Нутрициолог Селиванова: углеводные продукты нужны человеку для мозга и мышц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Углеводы необходимы человеку для питания мозга и поддержания работы мышц, заявила NEWS.ru нутрициолог Ирина Селиванова. В то же время, по ее словам, потребление сахара и мучных изделий нужно свести к минимуму.

Мода на низкоуглеводные диеты заставляет людей годами отказываться от гарниров, но такая стратегия редко дает желаемый результат. Углеводы остаются главным источником энергии для мозга и мышц, поэтому полностью исключать их нет смысла. При этом организм реагирует на них по-разному. Шоколадный батончик и гречневая каша для метаболизма — не одно и то же. Главный секрет — выбирать правильные продукты: овощи, зелень, цельные крупы и бобовые. Сахар и изделия из муки высшего сорта стоит максимально ограничить, — посоветовала Селиванова.

Она добавила, что питание должно соответствовать образу жизни и уровню активности. Тем не менее, по словам нутрициолога, предпочтительнее потреблять основную часть сложных углеводов в утренние часы, чтобы обеспечить организм энергией для активной деятельности, а не для ее сохранения в виде жировых отложений.

Ранее биохимик Анна Дивинская предупредила, что частое потребление фастфуда может негативно влиять на умственные способности человека. По ее словам, такая еда иногда приводит к нарушению баланса микрофлоры кишечника.

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