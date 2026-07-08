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08 июля 2026 в 11:14

Автобус с людьми вылетел в кювет и перевернулся в Омской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Омской области маршрутное такси с пассажирами съехало в кювет и опрокинулось, сообщает региональное СУ СК России по региону в мессенджере МАКС. Авария произошла на автодороге деревня Сосновка — рабочий поселок Полтавка.

В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 64-летней женщине, еще три человека получили ушибы. По словам водителя автобуса, причиной стала неисправность руля. В региональном СУ СКР начали комплексную проверку инцидента. Сотрудники правоохранительных органов также изучат условия работы водителей. Не исключено, что перевозчик оказывает услуги, не соответствующие требованиям безопасности для жизни и здоровья людей.

Ранее стало известно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения в результате ДТП в Башкирии. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно, что от «Жигулей» осталась только часть кузова.

До этого сообщалось, что трое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии. Авария произошла на 50-м километре автодороги Улан-Удэ — Кяхта. Предварительно, 25-летний водитель Honda Saber столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato.

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