ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей

ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе Улан-Удэ — Кяхта в Бурятии

Трое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии, заявили представители ГУ МВД России по региону в своем канале на платформе МАКС. По информации ведомства, авария произошла на 50-м километре автодороги Улан-Удэ — Кяхта. Предварительно, 25-летний водитель Honda Saber столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, — уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 39-летняя местная жительница предстанет перед судом по делу о смертельном ДТП — водитель сбила 68-летнюю пенсионерку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого четверо граждан Казахстана пострадали в ДТП в Республике Алтай. Их автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Среди пострадавших — 15-летняя девушка. Все четверо с травмами различной степени тяжести доставлены в районную больницу.