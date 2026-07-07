Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 11:24

Граждане Казахстана на китайском авто улетели в кювет на Алтае

Четверо граждан Казахстана пострадали при опрокидывании авто на Алтае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Онгудайском районе Республики Алтай четверо граждан Казахстана пострадали в ДТП, сообщило ГУ МВД по региону в МАКСе. Их автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Среди пострадавших — 15-летняя девушка. Все четверо с травмами различной степени тяжести были доставлены в районную больницу.

Авария произошла вблизи села Белый Бом. По предварительным данным, 47-летний гражданин Республики Казахстан, находясь за рулем автомобиля Changan X5 Plus, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет, отметили в ведомстве.

Ранее таксист, управлявший автомобилем Lada Priora, врезался в Lamborghini Revuelto стоимостью около 65 млн рублей на МКАД в Москве. Уточняется, что точный размер ущерба пока не установлен.

До этого пресс-служба региональной ГАИ сообщила, что в ДТП с микроавтобусом и школьным автобусом в Тайшетском районе Иркутской области пострадали шесть человек. Среди пострадавших оказалась 16-летняя школьница и двое несовершеннолетних семи и восьми лет.

Регионы
Алтай
Казахстан
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Стало известно о травмах пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской пока не смог полноценно встретиться с дочерью
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева
Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом
Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки
Токаев решил подражать своему иностранному коллеге
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.