Граждане Казахстана на китайском авто улетели в кювет на Алтае Четверо граждан Казахстана пострадали при опрокидывании авто на Алтае

В Онгудайском районе Республики Алтай четверо граждан Казахстана пострадали в ДТП, сообщило ГУ МВД по региону в МАКСе. Их автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Среди пострадавших — 15-летняя девушка. Все четверо с травмами различной степени тяжести были доставлены в районную больницу.

Авария произошла вблизи села Белый Бом. По предварительным данным, 47-летний гражданин Республики Казахстан, находясь за рулем автомобиля Changan X5 Plus, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет, отметили в ведомстве.

Ранее таксист, управлявший автомобилем Lada Priora, врезался в Lamborghini Revuelto стоимостью около 65 млн рублей на МКАД в Москве. Уточняется, что точный размер ущерба пока не установлен.

До этого пресс-служба региональной ГАИ сообщила, что в ДТП с микроавтобусом и школьным автобусом в Тайшетском районе Иркутской области пострадали шесть человек. Среди пострадавших оказалась 16-летняя школьница и двое несовершеннолетних семи и восьми лет.