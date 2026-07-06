Таксист на Lada Priora столкнулся с Lamborghini за десятки миллионов

Таксист на Lada Priora столкнулся с Lamborghini за десятки миллионов Водитель Lada Priora врезался в Lamborghini стоимостью 65 млн рублей на МКАД

Таксист, управлявший автомобилем Lada Priora, врезался в Lamborghini Revuelto стоимостью около 65 млн рублей в Москве, сообщает Telegram-канал «Москвач». Авария произошла на МКАД. Уточняется, что точный размер ущерба пока не установлен.

На глазах слезы. ГРМ еще тысячу не проехал, свежее масло в движке. По программе был ремонт порогов и дна полностью, есть в наличии в пленке, отдам в придачу, брал почти за 20 тыс. <…> Учет не на мне, проблем нет, ее не снимет, ибо долги, поэтому просто ездил и платил штрафы. Потрясающая тачка, но ДТП вынуждает продавать, — рассказал водитель Lada Priora.

По словам мужчины, в автомобиле был проведен целый ряд работ: установлены новый радиатор, мультимедийная система, бампер, капот, левое крыло и фара. Спереди у Lada установлены новые зимние шины, тогда как сзади — изношенные летние. Несмотря на повреждения, автомобиль остается на ходу и способен передвигаться самостоятельно.

Ранее в Троицке розовый BMW врезался в светофор на одном из перекрестков. Автомобиль на высокой скорости столкнулся с опорой светофора. В результате повреждены бампер, левая фара, крыло и капот, а также оторвано колесо и сломана сама опора.