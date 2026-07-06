Трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП под Иркутском

Трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП под Иркутском Шесть человек пострадали при ДТП со школьным автобусом в Приангарье

В ДТП с микроавтобусом и школьным автобусом в Тайшетском районе Иркутской области пострадали шесть человек, сообщила в соцсетях пресс-служба региональной ГАИ. Среди пострадавших — 16-летняя школьница и двое несовершеннолетних семи и восьми лет.

В автобусе в момент происшествия находились 16-летняя школьница и взрослый, сопровождающий ее на сдачу государственного экзамена. В результате аварии оба пассажира и водитель автобуса получили различные травмы. Трем пассажирам микроавтобуса, в том числе двум несовершеннолетним семи и восьми лет, также была оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Авария произошла в утренние часы на федеральной трассе Р-255 вблизи населенного пункта Еловое Тайшетского округа. Согласно предварительной версии, 38-летний водитель минивэна Toyota Town Ace Noah совершил столкновение с попутным школьным автобусом марки «ГАЗ Next», после чего оба транспортных средства съехали с дороги и опрокинулись.

Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщили, что число пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Бобровском районе Воронежской области увеличилось до 19. Среди пострадавших 11 несовершеннолетних.