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06 июля 2026 в 10:58

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Число пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Бобровском районе Воронежской области увеличилось до 19, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Среди пострадавших 11 несовершеннолетних.

В результате ДТП пострадали 19 человек, — сказали в кабмине.

Ранее шестилетний ребенок погиб в результате столкновения Audi с автобусом в Московской области. По предварительным данным, авария произошла на 11-м километре автодороги Зарайск — Журавна. Сообщалось, что 31-летняя женщина за рулем иномарки выехала на встречную полосу.

До этого региональное управление МВД сообщило, что в Красноярском крае в результате столкновения легкового автомобиля с фурой погибли четыре человека. Отмечается, что за рулем находился 22-летний мужчина без водительских прав. По факту ДТП проводится комплексная проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Один человек погиб в результате ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля в Тюменской области. Авария произошла на 163-м километре автодороги Тюмень — Омск в Омутинском округе.

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