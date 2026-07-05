Маленький ребенок погиб в ДТП из-за выезда матери на встречную полосу В Подмосковье шестилетний ребенок погиб при столкновении Audi с автобусом

Шестилетний ребенок погиб в результате столкновения легкового автомобиля Audi с автобусом в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ в МАКСе. По предварительным данным, авария произошла на 11-м километре автодороги Зарайск — Журавна, где 31-летняя женщина за рулем иномарки выехала на встречную полосу.

В результате ДТП шестилетний пассажир легковушки погиб, а ее водитель с телесными повреждениями была госпитализирована, — говорится в сообщении ведомства.

После столкновения автобус съехал с дороги. В салоне автобуса находились два человека, никто из них за медицинской помощью не обращался. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее региональное управление МВД сообщило, что в Красноярском крае в результате столкновения легкового автомобиля с фурой погибли четыре человека. Отмечается, что за рулем находился 22-летний мужчина без водительских прав. По факту ДТП проводится комплексная проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.