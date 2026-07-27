Крупнейший лесной пожар во Франции подобрался к оборонным заводам Le Parisien: лесной пожар приблизился к военным предприятиям во Франции

Крупнейший за последние 50 лет лесной пожар во Франции подошел вплотную к объектам оборонной промышленности, передает газета Le Parisien. Под угрозой находятся оборонные и научные предприятия на западе региона Бордо.

Также сообщается, что опасность возникла для заводов ArianeGroup, Dassault, Safran и Thales. Одно из предприятий ArianeGroup выпускает топливо для баллистических ракет M51.

Как отмечает газета, Министерство вооруженных сил Франции распорядилось выделить дополнительные средства на защиту этих производств. Власти принимают меры для обеспечения безопасности стратегически важных объектов.

Ранее стало известно, что около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании. Наиболее критическая обстановка сложилась на юго-западе Франции, где огонь вплотную приблизился к Бордо — расстояние сократилось примерно до 30 км. Тысячи жителей размещены во временных убежищах. В департаменте Жиронда огнем уничтожено более 32 тыс. гектаров земли и не менее 140 домов.