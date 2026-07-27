«Не хотят пачкаться»: Мирошник высказался о мобилизации на Украине Мирошник: на Украине никто не хочет брать на себя тему мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров и бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перекладывают друг на друга ответственность за проведение мобилизации и «не хотят пачкаться», заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, никто не стремится взять за себя ответственность.

Зеленский продал свое население, и теперь, когда ему нужно это население загнать в стойло, загнать в окопы, он говорит: «А пускай это сделает кто-нибудь другой. Давайте мы сначала наймем Федорова», — сказал Мирошник.

Ранее и. о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что на Украине ведется настоящая охота на мужчин призывного возраста. Дипломат отметила, что украинцев отправляют воевать принудительно, а оказывающих сопротивление мужчин жестоко избивают.

Также Мирошник говорил, что Зеленский обещает загонять украинцев на передовую ради западных траншей. Именно поэтому, по его словам, мобилизация на Украине будет только набирать обороты. Мирошник подчеркнул, что киевские власти будут загонять население на убой, увеличивать категории граждан, лишаемых брони, пересматривать медицинские критерии годности — привлекать на фронт всех возможных.