Два человека сгорели заживо в BMW после ДТП в Москве

В Москве после серьезного ДТП загорелся автомобиль BMW, передает Telegram-канал SHOT. Как пишет источник, в результате пожара два человека, находившиеся в легковом автомобиле, сгорели заживо.

Также сообщается, что в аварии пострадал мотоциклист, который был одним из участников ДТП. По информации источника, спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Официальной информации о причинах аварии и личности погибших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на трассе Симферополь — Евпатория в Сакском районе Крыма произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Погибли водитель машины и двое несовершеннолетних, еще один ребенок получил травмы, отметили в ведомстве.

До этого суд в Санкт-Петербурге вынес приговор водителю Porsche с «дьявольским» номером Даниилу Войнову, который упал в Фонтанку. В салоне была пассажирка, из машины она выбраться не смогла. Сам Войнов отделался сломанным пальцем на ноге, до берега он добрался сам. Ему назначили пять с половиной лет лишения свободы, а также на два с половиной года запретили садиться за руль.