Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой

В Санкт-Петербурге 39-летняя местная жительница предстанет перед судом по делу о смертельном ДТП — водитель насмерть сбила 68-летнюю пенсионерку, пишет Мойка78 со ссылкой на прокуратуру города. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, фигурантка за рулем Honda не уступила дорогу пожилой женщине, которая передвигалась по пешеходному переходу без светофора. От удара пострадавшую подбросило в воздух. Пенсионерка скончалась в Мариинской больнице в день аварии.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Вологде, в результате которого погибли двое молодых людей. Водитель, ранее лишенный прав и находившийся в состоянии опьянения, стал фигурантом дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек по неосторожности.