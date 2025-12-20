Новый год-2026
20 декабря 2025 в 20:32

Убивший молодую пару пьяный водитель без прав пойдет под суд

Следователи завели уголовное дело после ДТП с молодой парой в Вологде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Вологде, в результате которого погибли двое молодых людей, сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области. Водитель, ранее лишенный прав и находившийся в состоянии опьянения, стал фигурантом дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек по неосторожности. Следствие будет добиваться в суде заключения под стражу задержанного виновника аварии.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, с фигурантом работают правоохранители, — говорится в сообщении.

Ранее управление МВД России по Вологодской области сообщило, что в Вологде произошло ДТП с участием автомобилей Honda и Lada Priora. 28-летний водитель иномарки выехал на перекресток на красный свет, что привело к столкновению и гибели 18-летнего водителя отечественной машины и его 17-летней пассажирки.

Кроме того, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о серьезном дорожном происшествии с автобусом в Любинском районе. Он подтвердил наличие жертв и пострадавших, которым был предоставлен полный комплекс необходимой врачебной помощи.

