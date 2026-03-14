Россиянам выставляют медицинские счета на триллионы рублей ВСС: россияне тратят на медицину до 2 трлн рублей в год

Россияне ежегодно оплачивают медицинские услуги примерно на 1,5–2 трлн рублей, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. По его словам, общий объем рынка медицинских услуг в стране оценивается примерно в 9–10 трлн рублей в год.

По нашей оценке, общий объем рынка медицинских услуг в России, включая затраты всех уровней — федеральные, средства ОМС и личные расходы людей, составляет примерно 9–10 трлн рублей в год, — сказал Уфимцев.

Глава ВСС отметил, что сами граждане оплачивают часть медицинских услуг напрямую. При этом официальные оценки объема рынка отличаются от расчетов страховщиков, так как некоторые услуги могут не относиться напрямую к медицинским.

Если брать официальные цифры, то это примерно 8,1 трлн рублей. Из них чуть больше половины, примерно 4 трлн рублей, финансируются через систему ОМС. Остальное — это расходы бюджетов всех уровней и средства, которые люди тратят сами, — пояснил глава ВСС.

Уфимцев напомнил, что российская система здравоохранения работает по страховым принципам: работодатели платят взносы в социальные фонды, а медицинские услуги затем оплачиваются через страховые компании. По его словам, подобная модель финансирования медицины считается одной из наиболее эффективных в мире.

Руководитель ВСС ранее объяснил, что туберкулез, ВИЧ и СПИД не лечатся по программе обязательного медицинского страхования. По его словам, то же касается и заболеваний, передающихся половым путем.