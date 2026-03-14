14 марта 2026 в 10:10

Россиянам выставляют медицинские счета на триллионы рублей

ВСС: россияне тратят на медицину до 2 трлн рублей в год

Россияне ежегодно оплачивают медицинские услуги примерно на 1,5–2 трлн рублей, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. По его словам, общий объем рынка медицинских услуг в стране оценивается примерно в 9–10 трлн рублей в год.

По нашей оценке, общий объем рынка медицинских услуг в России, включая затраты всех уровней — федеральные, средства ОМС и личные расходы людей, составляет примерно 9–10 трлн рублей в год, — сказал Уфимцев.

Глава ВСС отметил, что сами граждане оплачивают часть медицинских услуг напрямую. При этом официальные оценки объема рынка отличаются от расчетов страховщиков, так как некоторые услуги могут не относиться напрямую к медицинским.

Если брать официальные цифры, то это примерно 8,1 трлн рублей. Из них чуть больше половины, примерно 4 трлн рублей, финансируются через систему ОМС. Остальное — это расходы бюджетов всех уровней и средства, которые люди тратят сами, — пояснил глава ВСС.

Уфимцев напомнил, что российская система здравоохранения работает по страховым принципам: работодатели платят взносы в социальные фонды, а медицинские услуги затем оплачиваются через страховые компании. По его словам, подобная модель финансирования медицины считается одной из наиболее эффективных в мире.

Руководитель ВСС ранее объяснил, что туберкулез, ВИЧ и СПИД не лечатся по программе обязательного медицинского страхования. По его словам, то же касается и заболеваний, передающихся половым путем.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Окно возможностей»: аналитик о смягчении санкций против российской нефти
Землю накрыла мощнейшая магнитная буря
Удары по Украине сегодня, 14 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Гришино, Славянск, Озерное: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 марта
«Не одобряем»: Небензя обозначил четкую позицию России по Ближнему Востоку
В Совфеде раскрыли, какая схема мошенничества набирает обороты в России
В Госдуме напомнили о ключевом преимуществе гражданского брака
Трамп предложил звезде YouTube Полу выйти на бой с Нурмагомедовым
Россиян предупредили о новых неприятных «подарках» от работодателей
Стало известно, кому принадлежит здание посольства Украины в Москве
Власти закрыли небо над российским городом
Голый наркоман «спас» страну, зарезав возлюбленную и оторвав голову голубю
Магнитные бури сегодня, 14 марта: что завтра, боли, сильный стресс, тошнота
Испугавшиеся бойцов СВО европейцы пошли на крайние меры
Хуторяне избили военкомов и полицейских под Полтавой
В МЧС раскрыли новые детали поисков пропавших в Звенигороде подростков
Стратегическая авиация Росссии начала наносить сокрушительный залп по ВСУ
На Кубани потушили пожар на НПЗ после падения обломков дрона
Жителям Сибири рассказали о погодных сюрпризах на следующей неделе
Украинцы из Полтавской области объявили «химическую войну» ТЦК
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

