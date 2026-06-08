На вокзале Нью-Йорка произошла поножовщина NYT: неизвестный с ножом ранил пять человек на вокзале в Нью-Йорке

Пять человек получили ранения в результате нападения с ножом в здании вокзала Пенн-стейшн в центре Нью-Йорка, сообщает газета New York Post. Инцидент произошел около 19:00 по местному времени.

По информации пожарной службы, в больницу Бельвью были доставлены пять пострадавших: один с тяжелыми травмами, двое с травмами средней тяжести и двое с легкими. Власти заявили, что неустановленный подозреваемый задержан. Предположительно, виновник нападения страдает психическим расстройством, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Толедо, штат Огайо, в результате стрельбы рядом с фестивалем Old West End пострадали 12 человек. Двое из раненых находятся в критическом состоянии. Мэр города Уэйд Капсукевич выразил надежду, что все пострадавшие выживут.

До этого стало известно, что один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на школьном выпускном в городе Фэрфилд, штат Калифорния. Стрельба началась сразу после завершения церемонии выпускного вечера. Отмечается, что трагедия произошла в средней школе Сем Йето. Возраст и пол жертвы и пострадавших пока не раскрываются.