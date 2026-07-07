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07 июля 2026 в 15:39

В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ

Замсекретаря ОП Гриб предложил засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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При пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) комиссии необходимо засчитывать лучший результат из двух попыток, сообщил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, действующий регламент создает дополнительное психологическое давление для школьников.

Считаю, что необходимо поменять это правило: оно несправедливо. Необходимо засчитывать лучший результат ЕГЭ, как, например, на Олимпийских играх, — отметил Гриб.

В нынешнем учебном году выпускники российских школ смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля по одному предмету. При этом именно второй результат будет закреплен за будущим абитуриентом высших учебных заведений. Согласно текущему регламенту, предыдущий экзаменационный результат школьника аннулируется.

Ранее сообщалось, что первая 500-балльница в истории ЕГЭ подала документы в Московский физико-технический институт (МФТИ). Абитуриентка уже успела познакомиться с несколькими ведущими лабораториями учебного заведения.

Также стало известно, что Санкт-Петербург стал рекордсменом по количеству выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ в 2026 году. Всего в Северной столице такого результата добились 914 человек.

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