В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ Замсекретаря ОП Гриб предложил засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ

При пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) комиссии необходимо засчитывать лучший результат из двух попыток, сообщил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, действующий регламент создает дополнительное психологическое давление для школьников.

Считаю, что необходимо поменять это правило: оно несправедливо. Необходимо засчитывать лучший результат ЕГЭ, как, например, на Олимпийских играх, — отметил Гриб.

В нынешнем учебном году выпускники российских школ смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля по одному предмету. При этом именно второй результат будет закреплен за будущим абитуриентом высших учебных заведений. Согласно текущему регламенту, предыдущий экзаменационный результат школьника аннулируется.

Ранее сообщалось, что первая 500-балльница в истории ЕГЭ подала документы в Московский физико-технический институт (МФТИ). Абитуриентка уже успела познакомиться с несколькими ведущими лабораториями учебного заведения.

Также стало известно, что Санкт-Петербург стал рекордсменом по количеству выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ в 2026 году. Всего в Северной столице такого результата добились 914 человек.