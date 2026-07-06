Стало известно, в каком городе больше всего стобалльников ЕГЭ ТАСС: 914 выпускников в Санкт-Петербурге набрали 100 баллов на ЕГЭ

Санкт-Петербург стал рекордсменом по количеству выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ в 2026 году, следует из подсчетов ТАСС. Всего в Северной столице такого результата добились 914 человек. Для города это рекордный результат.

«Серебро» в рейтинге забрала Московская область. В ней 836 учеников сдали экзамен на 100 баллов. В Татарстане и Краснодарском крае зафиксировали 459 и 416 стобалльных результатов соответственно. Для регионов это стало лучшим результатом за 12 лет.

Результаты многих других областей, республик и краев также стали лучше по сравнению с 2025 годом. Так, на Сахалине, в Бурятии, Новосибирской, Ленинградской, Калужской и Пензенской областях количество учеников, сдавших один из предметов ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось почти вдвое.

Ранее московская ученица Екатерина Малкова смогла сдать экзамен на рекордные 500 баллов. Это первый подобный случай за историю проведения ЕГЭ. Выпускница получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.