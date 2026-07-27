За Россию необходимо бороться, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании восьмого созыва. По его словам, атаки на мирное население — это бессилие ВСУ, вызванное продвижением ВС России на фронте.

Враг терпит поражение по всей линии фронта. Мы наступаем. Именно поэтому киевский кровавый неонацистский режим идет на все мыслимые и немыслимые преступления в отношении гражданского населения. Делает все для того, чтобы создать напряжение в нашем обществе. Посеять панику. Мы должны этому противостоять. За страну надо бороться. Речь идет о будущем нашего государства, наших граждан, — сказал Володин.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге допустил, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. Глава государства упомянул часть территорий, которые принадлежали Польше, Венгрии, Румынии.

До этого сообщалось, что операторы FPV-дронов «Севера» уничтожили за неделю более 10 пикапов, джипов и квадроциклов. Они использовались ВСУ для ротации живой силы и подвоза провианта в Харьковской области.