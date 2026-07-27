Володин указал на особенность принятых в России законов Володин: число межфракционных законов выросло в 3,5 раза

Количество межфракционных законов выросло в 3,5 раза с 2021 года, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводятся на сайте ГД, они составили четверть от всех принятых документов.

Количество межфракционных законов с 2021 года выросло в 3,5 раза и достигло 26% от принятых. Это каждый четвертый закон. От числа инициированных депутатами законов — 67,1%, — рассказал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что этот рост свидетельствует о новом качестве работы парламента. По его словам, это происходит в условиях, когда депутаты, несмотря на различия в политических взглядах и интересах, находят общий язык по вопросам, представляющим общественный интерес.

Ранее Володин заявил, что послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ предыдущих лет выполнены полностью. Отмечается, что Госдума 27 июля проводит последнее заседание восьмого созыва.

Он также рассказал, что за пять лет работы Государственная дума восьмого созыва приняла 2980 федеральных законов. Он добавил, что 47,3% законопроектов были предложены депутатами, 10,8% — депутатами и членами Совета Федерации совместно, а 3,2% — сенаторами.