Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 11:44

Володин указал на особенность принятых в России законов

Володин: число межфракционных законов выросло в 3,5 раза

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество межфракционных законов выросло в 3,5 раза с 2021 года, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводятся на сайте ГД, они составили четверть от всех принятых документов.

Количество межфракционных законов с 2021 года выросло в 3,5 раза и достигло 26% от принятых. Это каждый четвертый закон. От числа инициированных депутатами законов — 67,1%, — рассказал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что этот рост свидетельствует о новом качестве работы парламента. По его словам, это происходит в условиях, когда депутаты, несмотря на различия в политических взглядах и интересах, находят общий язык по вопросам, представляющим общественный интерес.

Ранее Володин заявил, что послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ предыдущих лет выполнены полностью. Отмечается, что Госдума 27 июля проводит последнее заседание восьмого созыва.

Он также рассказал, что за пять лет работы Государственная дума восьмого созыва приняла 2980 федеральных законов. Он добавил, что 47,3% законопроектов были предложены депутатами, 10,8% — депутатами и членами Совета Федерации совместно, а 3,2% — сенаторами.

Власть
Вячеслав Володин
Россия
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выросло число жертв атаки ВСУ на Ростов
В Госдуме связали слова Зеленского о мобилизации в РФ с «передозировкой»
Российские военные выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана
Кинолог объяснила, как ребенку спастись от нападающей собаки
В Индии отреагировали на атаки Украины по торговым судам
Минобороны перечислило преимущества освобождения Коммунаровки
Holidayboy и Клава Кока стали хедлайнерами DDX Fitness FEST 2026
Стало известно о еще двух жертвах новых ударов по Белгородской области
Адвокат ответила, вернутся ли деньги за сгоревший на Wildberries товар
При атаке ВСУ в Запорожье погиб начальник управления ГРЧЦ и его дети
Два слесаря отправятся в колонию из-за взрыва газа в Стерлитамаке
Прохожие поймали на одеяло выпавшего из окна четырехлетнего мальчика
Врач раскрыл, какие болезни могут скрываться за непереносимостью лактозы
Гастроэнтеролог рассказала, как распознать и лечить норовирус
Цена на нефть марки Brent обвалилась до минимума 17 июля
Названа главная ошибка при первой помощи после нападения собаки
В престижной школе для элиты нашли детей диктаторов
«Радио Судного дня» вышло в эфир на фоне ударов по Белгороду
«Важная беседа»: в Кремле оценили встречу Путина с военными моряками
«Информация появилась»: Песков о перспективе воздушного перемирия
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.