Володин оценил влияние западных санкций на развитие России

Россия продолжает успешно развиваться вопреки внешнему противодействию и санкциям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на завершающем пленарном заседании нижней палаты парламента. Трансляция мероприятия проходит на сайте Госдумы. По его словам, за последние пять лет российский парламент принял 250 антисанкционных законов.

Несмотря на внешнее противодействие, желание разрушить Россию, разорвать в клочья нашу экономику, страна развивается, все социальные гарантии обеспечены. <…> За прошедшее время принято 250 антисанкционных законов. Благодаря этому удалось укрепить экономику, сохранить рабочие места, поддержать бизнес, — подчеркнул Володин.

Ранее он отмечал, что Запад посягает на право России быть независимой и свободной. По его словам, страна старается всего лишь сохранить это право. Володин отметил, что число антироссийских санкций превысило 32 тыс.

До этого спикер Госдумы заявлял, что интеграция ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России завершена. С его слов, было принято порядка 70 базовых законов.