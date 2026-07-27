Володин объяснил преступление Запада перед Россией Володин: Запад посягает на право России быть независимой и свободной

Запад посягает на право России быть независимой и свободной, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на завершающем пленарном заседании нижней палаты парламента VIII созыва. По его словам, страна старается всего лишь сохранить это право. Трансляция мероприятия проходит на сайте Госдумы.

Только суверенное государство может иметь будущее. Это правильно было бы подчеркнуть и еще раз сказать об этом. Наша страна защищает свою независимость, право быть свободной. Именно на него посягает коллективный Запад, делая все для того, чтобы затормозить развитие нашего государства, вводя в отношение России санкции, — заявил Володин.

Он отметил, что число антироссийских санкций превысило 32 тыс. По его мнению, несмотря на них, страна продолжает развиваться. Председатель парламента напомнил, что все социальные гарантии обеспечены.

Ранее Володин раскрыл, что интеграция Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России завершена. С его слов, было принято порядка 70 базовых законов.