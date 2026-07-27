Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 12:24

«Мастерская новых медиа» выяснила, как россияне относятся к ИИ

Фото: Мастерская новых медиа
Подписывайтесь на нас в MAX

«Мастерская новых медиа» совместно с АНО «Диалог Регионы» выяснила, что большинство россиян активно используют ИИ в повседневной жизни для разных задач. При этом, согласно исследованию, далеко не все из них доверяют нейросетям. Результаты опроса представили на интенсиве «ГорИИзонты: эволюция медиа», информационным партнером которого стал NEWS.ru.

По данным специалистов, об искусственном интеллекте слышали 97% россиян, а 52% считают свой уровень знаний в этой области высоким. Однако доверие к технологиям ИИ испытывают лишь 31% опрошенных, а к контенту, созданному нейросетями, — только 20%. Разрыв между поколениями заметен: среди молодежи (18–34 лет) ИИ доверяют 47%, тогда как среди людей 35–54 лет — 30%, а среди россиян старше 55 лет — 23%.

При этом россияне не воспринимают нейроконтент безоговорочно: с материалами, созданными ИИ, сталкивались 77% респондентов, и две трети из них (67%) проверяют достоверность такой информации. Каждый четвертый (23%) делает это всегда. Осторожность во многом связана с личным опытом: с ошибками и неточностями в ИИ-контенте сталкивались 76% россиян, чаще всего — в визуальных материалах (65%). Из-за этого 64% опрошенных стали более критично относиться к результатам работы нейросетей.

Ранее заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» и основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец заявила, что россияне начали сталкиваться с новым видом «косвенных» фейков, которые создают нейросети, обученные на иностранном культурном коде. По ее словам, проблема в том, что большинство современных нейросетей создавалось и обучалось на основе западного или китайского культурного кода.

Общество
нейросети
технологии
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог объяснила, как ребенку спастись от нападающей собаки
В Индии отреагировали на атаки Украины по торговым судам
Минобороны перечислило преимущества освобождения Коммунаровки
Holidayboy и Клава Кока стали хедлайнерами DDX Fitness FEST 2026
Стало известно о еще двух жертвах новых ударов по Белгородской области
Адвокат ответила, вернутся ли деньги за сгоревший на Wildberries товар
При атаке ВСУ в Запорожье погиб начальник управления ГРЧЦ и его дети
Два слесаря отправятся в колонию из-за взрыва газа в Стерлитамаке
Прохожие поймали на одеяло выпавшего из окна четырехлетнего мальчика
Врач раскрыл, какие болезни могут скрываться за непереносимостью лактозы
Гастроэнтеролог рассказала, как распознать и лечить норовирус
Цена на нефть марки Brent обвалилась до минимума 17 июля
Названа главная ошибка при первой помощи после нападения собаки
В престижной школе для элиты нашли детей диктаторов
«Радио Судного дня» вышло в эфир на фоне ударов по Белгороду
«Важная беседа»: в Кремле оценили встречу Путина с военными моряками
«Информация появилась»: Песков о перспективе воздушного перемирия
Путин проведет международный телефонный разговор
В Кремле сделали заявление о вооружении торговых судов России
В ГД ответили, сможет ли РФ взыскать ущерб с ВСУ за действия в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.