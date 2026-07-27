«Мастерская новых медиа» выяснила, как россияне относятся к ИИ

«Мастерская новых медиа» совместно с АНО «Диалог Регионы» выяснила, что большинство россиян активно используют ИИ в повседневной жизни для разных задач. При этом, согласно исследованию, далеко не все из них доверяют нейросетям. Результаты опроса представили на интенсиве «ГорИИзонты: эволюция медиа», информационным партнером которого стал NEWS.ru.

По данным специалистов, об искусственном интеллекте слышали 97% россиян, а 52% считают свой уровень знаний в этой области высоким. Однако доверие к технологиям ИИ испытывают лишь 31% опрошенных, а к контенту, созданному нейросетями, — только 20%. Разрыв между поколениями заметен: среди молодежи (18–34 лет) ИИ доверяют 47%, тогда как среди людей 35–54 лет — 30%, а среди россиян старше 55 лет — 23%.

При этом россияне не воспринимают нейроконтент безоговорочно: с материалами, созданными ИИ, сталкивались 77% респондентов, и две трети из них (67%) проверяют достоверность такой информации. Каждый четвертый (23%) делает это всегда. Осторожность во многом связана с личным опытом: с ошибками и неточностями в ИИ-контенте сталкивались 76% россиян, чаще всего — в визуальных материалах (65%). Из-за этого 64% опрошенных стали более критично относиться к результатам работы нейросетей.

Ранее заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» и основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец заявила, что россияне начали сталкиваться с новым видом «косвенных» фейков, которые создают нейросети, обученные на иностранном культурном коде. По ее словам, проблема в том, что большинство современных нейросетей создавалось и обучалось на основе западного или китайского культурного кода.