Российские войска выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. На данный момент подразделения ВС РФ проводят планомерную зачистку подвалов, частных построек и многоэтажных домов. Военнослужащие активно выявляют оставшиеся наблюдательные пункты противника в населенном пункте, передает ТАСС.

Сейчас занимаемся зачисткой. Выявляем их наблюдательные пункты, которые ведут доклады, которые мы слышим по радиоперехватам — то, что они без воды, без еды сидят, уже готовы сдаться, выйти сами, — подтвердил командир штурмовой роты с позывным Дубай.

В связи с этим многие из них уже выражают готовность добровольно сложить оружие. Командующий добавил, что ключевые подразделения украинских войск оттеснены за пределы города.

Также командир мотострелкового батальона 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Камчатка рассказал, что российские военнослужащие сталкивались у Красного Лимана в ДНР с иностранными наемниками. По его словам, среди них были колумбийцы.