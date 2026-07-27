Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 12:58

Кинолог объяснила, как ребенку спастись от нападающей собаки

Кинолог Тимофеева: при нападении собаки ребенку следует залезть на возвышенность

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

При нападении собаки ребенку нельзя убегать, рассказала NEWS.ru кинолог Анна Тимофеева. Она посоветовала забраться на возвышенность или спрятаться в узком месте, а если укрытия нет — замереть, закрыть глаза и прижать руки к груди.

Если бежать некуда, например ребенок оказался в поле и на него мчится собака, нужно замереть, как бы ни было страшно, сложить руки на груди, прикрыть шею, встать боком, закрыть глаза и буквально стараться не дышать и ничего не делать, — предупредила Тимофеева.

Она настоятельно не рекомендовала кричать, двигать руками и пытаться убежать: такие действия усиливают хищнические инстинкты животного. Если ребенок упал на землю, следует свернуться клубком, закрыть руками голову и шею и максимально напрячь все мышцы, посоветовала кинолог.

Можно кричать от боли или страха, но постарайтесь не сопротивляться и замереть. В такой ситуации собака может потерять интерес и уйти, — пояснила Тимофеева.

По ее словам, перед нападением собака всегда подает сигналы, но люди их часто не замечают. По природе собаки неконфликтны, подчеркнула эксперт. Она пояснила, что с раннего возраста необходимо учить детей не подходить к незнакомым собакам, не беспокоить их во время еды или сна, не гладить без разрешения хозяина и не идти навстречу с раскинутыми в стороны руками.

Ранее ветеринар Карен Даллакян заявил, что хозяевам нужно постоянно следить за собакой во время каждой прогулки, чтобы обезопасить животное от похитителей и других рисков. Он напомнил, что ответственность за питомца прежде всего лежит на его владельце.

Общество
нападения собак
дети
собаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин отметил формирование целостной системы прав участников СВО
Адвокат ответил, что грозит блогеру Коваленко за пранк на Мамаевом кургане
В Кремле подвели итоги работы Думы VIII созыва
Машина скорой помощи попала под удар ВСУ в российском регионе
Путин обратился к депутатам перед выборами
Путин: Россия способна дать отпор любой враждебной политике
Психолог назвала неочевидную причину проблем с дыханием
Полиция заинтересовалась инцидентом с блогером на Мамаевом кургане
За полгода в России пропали более 1000 детей
Четверо россиян пробрались в частный дом и жестоко расправились с жильцами
«Гасит мотивацию»: Кочанова об отстранении российских легкоатлетов
Путин раскрыл, что переживет Россия в период складывания нового мира
Путин раскрыл, как долго Россия пребывает под санкционным давлением
10 жертв: убийца девочки в СНТ Мехнин оказался серийным насильником?
Путин назвал приоритеты бюджета на трехлетку
«У нас прекрасные тела»: чемпионка мира о гиде против сексуализации на ТВ
Путин назвал рекордные санкции против России бесполезными
Путин дал россиянам обещание по СВО
Путин заявил об огромной поддержке участников СВО
Путин емко охарактеризовал текущий период в истории России
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.