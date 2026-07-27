Кинолог объяснила, как ребенку спастись от нападающей собаки

При нападении собаки ребенку нельзя убегать, рассказала NEWS.ru кинолог Анна Тимофеева. Она посоветовала забраться на возвышенность или спрятаться в узком месте, а если укрытия нет — замереть, закрыть глаза и прижать руки к груди.

Если бежать некуда, например ребенок оказался в поле и на него мчится собака, нужно замереть, как бы ни было страшно, сложить руки на груди, прикрыть шею, встать боком, закрыть глаза и буквально стараться не дышать и ничего не делать, — предупредила Тимофеева.

Она настоятельно не рекомендовала кричать, двигать руками и пытаться убежать: такие действия усиливают хищнические инстинкты животного. Если ребенок упал на землю, следует свернуться клубком, закрыть руками голову и шею и максимально напрячь все мышцы, посоветовала кинолог.

Можно кричать от боли или страха, но постарайтесь не сопротивляться и замереть. В такой ситуации собака может потерять интерес и уйти, — пояснила Тимофеева.

По ее словам, перед нападением собака всегда подает сигналы, но люди их часто не замечают. По природе собаки неконфликтны, подчеркнула эксперт. Она пояснила, что с раннего возраста необходимо учить детей не подходить к незнакомым собакам, не беспокоить их во время еды или сна, не гладить без разрешения хозяина и не идти навстречу с раскинутыми в стороны руками.

Ранее ветеринар Карен Даллакян заявил, что хозяевам нужно постоянно следить за собакой во время каждой прогулки, чтобы обезопасить животное от похитителей и других рисков. Он напомнил, что ответственность за питомца прежде всего лежит на его владельце.