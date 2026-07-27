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27 июля 2026 в 13:46

Жителям Иркутской области пообещали сильные ливни с грозами

Иркутский гидрометцентр: в регионе 28 июля ожидаются сильные ливни с грозами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Иркутской области 28 июля ожидаются кратковременные, местами сильные осадки с грозами и туманом, пишет Angarsky со ссылкой на региональный гидрометцентр. В этот день будет переменная облачность.

В частности, по прогнозам синоптиков, осадки пройдут в северо-западных и западных районах, центральных и южных районах. Скорость юго-западного и юго-восточного ветра составит до девяти метров в секунду. С наступлением гроз он сменится на северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до плюс 13 градусов, а днем столбики термометра покажут до плюс 30 градусов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что август в Москве начнется с летней жары — выходные ожидается солнечная и сухая погода до плюс 31 градуса. По его словам, купол высокого атмосферного давления подарит жителям Центральной России идеальную погоду.

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