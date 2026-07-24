Путин прибыл на легендарный советский завод Путин прибыл с визитом в Иркутский авиационный завод

Президент России Владимир Путин прибыл в рамках рабочей поездки на Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Яковлев» Объединенной авиационной корпорации (ОАК) Ростеха, пишет ТАСС. Он осмотрит местные производственные мощности.

Предварительно, глава государства намерен пройти по заводу вместе с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и директором предприятия Андреем Сойновым. Они посмотрят на производство серии нового российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.

Иркутский авиазавод открыли в 1932 году. Местные специалисты занимаются полным циклом работ от проектирования до серийного производства и обслуживания авиатехники.

Ранее Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры стран обсудили достигнутый уровень двустороннего взаимодействия. Они также выразили желание продолжить работу по укреплению связей России и Узбекистана.

Кроме того, президент РФ поздравил Мирзиеева с днем рождения. Он высоко оценил его вклад в развитие партнерства двух стран.