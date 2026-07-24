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24 июля 2026 в 14:15

Росгвардейцы воссоединили потерявшегося ребенка с матерью

Росгвардия нашла потерявшегося четырехлетнего ребенка и вернула матери в Мытищах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Росгвардейцы оперативно нашли потерявшегося в парке в Мытищах четырехлетнего мальчика, сообщили в беседе с NEWS.ru представители силовиков. Они вернули ребенка его взволнованной матери.

Инцидент произошел в Центральном парке культуры и отдыха. Мальчик во время прогулки отбежал от родителей и потерялся в толпе. Об исчезновении ребенка узнал местный патруль Росгвардии.

Силовики сразу начали поиски пропавшего. В один момент они нашли в парке перепуганного мальчика, чья внешность совпадала с описанием убежавшего ребенка. Они отвели его к матери, которая поблагодарила правоохранителей за неравнодушие и профессионализм.

Ранее Росгвардия задержала дебошира в Санкт-Петербурге за избиение пожилого жителя Оренбурга. Во время прогулки турист увидел, как местный житель справлял нужду в мусорное ведро. Он сделал замечание человеку, после чего отправился дальше гулять по городу вместе с супругой. Хулиган вскоре догнал их и ударил пожилого мужчину по голове. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга.

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