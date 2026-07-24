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24 июля 2026 в 14:44

Путин оставил памятную подпись для коллектива авиазавода в Иркутске

Владимир Путин оставляет свой автограф во время посещения Иркутского авиационного завод Владимир Путин оставляет свой автограф во время посещения Иркутского авиационного завод Фото: Евгений Мессман/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин оставил памятную подпись для коллектива Иркутского авиационного завода, сообщается в канале Кремля на платформе МАКС. Глава государства расписался на плакате с изображением самолетов Як и МС-21 по просьбе гендиректора предприятия Андрея Сойнова.

Хорошо, я распишусь, — ответил Путин.

Ранее сообщалось, что российскому лидеру в рамках визита на авиазавод ПАО «Яковлев» продемонстрировали новый лайнер МС-21-310, полностью собранный из отечественных деталей и систем. Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил президенту, что первый серийный образец этой машины готовят к тестовому вылету.

До этого стало известно, что Путин после конца рабочей поездки в Иркутскую область отправится в Омск. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства планирует принять участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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