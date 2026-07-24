Долларовых миллионеров в России стало больше Россия вошла в топ-5 стран по темпам роста числа долларовых миллионеров

Россия по итогам 2025 года вошла в пятерку стран с самым быстрорастущим числом долларовых миллионеров, передает РИА Новости со ссылкой на доклад Global Wealth Report 2026 швейцарского банка UBS. В целом мировая численность миллионеров увеличилась на 1,5%.

Это может показаться незначительным ростом, однако в абсолютном выражении это означает, что в 2025 году появилось почти миллион новых долларовых миллионеров — более 2680 человек в день, — отметили аналитики.

Самые высокие темпы роста числа долларовых миллионеров зафиксированы в Литве. Там их количество увеличилось на 8% по сравнению с предыдущим годом. За ней следуют Турция (6,4%), Латвия (5,7%) и Венгрия (5,3%). Россия вместе с Ирландией расположилась на пятой строчке (5,2%).

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года авторынок России сохранил шестое место по объему продаж автомобилей среди стран Европы. Первое место заняла Германия: в прошлом месяце в ФРГ удалось продать 296 378 машин. На втором месте расположилась Великобритания с результатом 213 166 проданных авто.