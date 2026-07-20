Депутат объяснил, почему курсы по оружию должны быть доступны для всех

Депутат объяснил, почему курсы по оружию должны быть доступны для всех Депутат Милонов: курсы по владению оружием нельзя превращать в клубы для элиты

Курсы по обращению с оружием должны быть доступны для граждан. Их нельзя превращать в элитарные клубы владельцев ружей за миллионы рублей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, нужно найти баланс между безопасностью и доступностью.

Курсы по обращению с оружием должны быть доступны — их нельзя превращать в элитарные клубы владельцев ружей за миллионы рублей. Здесь необходим баланс между безопасностью и относительной доступностью. Я считаю, что любое оружие должно сочетаться с ответственностью его владельца: нельзя просто взять и размахивать пневматической версией автомата Калашникова, — сказал Милонов.

По словам парламентария, даже из рогатки можно наделать таких дел, о которых древние греки могли бы написать несколько поэм.

Ранее адвокат по уголовным делам Константин Степанов рассказал NEWS.ru, что перцовые и газовые баллончики, а также сертифицированные электрошокеры — гражданское оружие самообороны. Лицензия для их приобретения не нужна. Однако, по его словам, закон разрешает только отечественные модели, прошедшие сертификацию и соответствующие ГОСТ. Импортные устройства — вне закона, пояснил эксперт.