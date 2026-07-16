Баллончик до тюрьмы доведет: когда применение перцовки грозит сроком

Газовые баллончики и электрошокеры — самые популярные средства самообороны у россиян, нередко применяющиеся в уличных и дорожных конфликтах. Однако в некоторых случаях их использование может довести до скамьи подсудимых. При каких условиях разрешается использовать оружие нелетального действия, чем оно опасно — в материале NEWS.ru.

Являются ли газовые баллончики и электрошокеры оружием

Перцовые и газовые баллончики, а также сертифицированные электрошокеры — гражданское оружие самообороны. Лицензия для их приобретения не нужна, рассказал NEWS.ru адвокат по уголовным делам Константин Степанов.

«Однако следует иметь в виду, что закон разрешает только отечественные модели, прошедшие сертификацию и соответствующие ГОСТ. Импортные устройства — вне закона», — пояснил эксперт.

Адвокат Григорий Сарбаев объяснил NEWS.ru, что в России были установлены выходные параметры электрошоковых устройств.

«Это сделано для того, чтобы при применении электрошокера защитить себя, а не убить другого человека», — сказал эксперт.

При приобретении устройства важно получить сертификат, в котором говорится, что оно произведено на территории России и соответствует нормам федерального законодательства. Этот документ нужно носить с собой вместе с электрошокером или хранить его фотографию в памяти смартфона. Газовые и перцовые баллончики же должны быть сертифицированы Минздравом России, пояснил Сарбаев. Он подтвердил, что в РФ не запрещено ношение и применение аэрозолей в целях самообороны.

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Между тем глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов ранее выступил за ограничение продажи россиянам газовых баллончиков. Обращение с инициативой было направлено на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Общественник высказал мнение, что эффективность баллончика как средства самообороны невысока. По словам Курдесова, его применение может лишь усилить агрессию нападающего и причинить вред обороняющемуся.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов ранее рассказал, что автомобилистам разрешено перевозить газовые баллончики и электрошокеры отечественного производства без особых мер предосторожности. Главное, чтобы данное устройство имело разрешенные характеристики.

Можно ли превысить пределы самообороны при использовании газового баллончика

В некоторых случаях использование перцовки может привести к лишению свободы на длительный срок. Сарбаев подчеркнул, что решение о том, были ли превышены пределы допустимой самообороны, принимают правоохранительные органы.

«Зачастую человек не может адекватно оценить пределы. По большому счету, последствий два. Первое — хулиганство, когда не было никаких причин для применения аэрозоля. Хулиганство — это грубое нарушение общественного порядка. Однако если оно сопряжено с применением спрея, то газовый баллончик квалифицируется как предмет, используемый в качестве оружия. По данной статье предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы», — сообщил Сарбаев.

Лишение свободы грозит в том случае, если человек начал хулиганить, пристал к прохожему, распылил ему газовый баллончик в глаза, и тот ослеп, подчеркнул в свою очередь Степанов. Если насилия не было, но при этом применялся баллончик, то, вероятно, будет возбуждено административное дело.

«В судебной практике встречаются как реальные сроки, так и условные наказания. Верхняя планка в семь лет — это максимум, который грозит за данное деяние», — сказал Степанов.

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По словам Сарбаева, даже если на вас напал хулиган и вы применили перцовый спрей, считая свои действия законными, вам может грозить наказание. Поэтому особенно важно фиксировать все происходящее на камеру. Также необходимо найти свидетелей и вызвать полицейских.

«Следует снимать все происходящее на видео: как вы себя вели и как действовал напавший на вас человек. Если вы пострадали, на теле имеются ушибы и ссадины, то их тоже нужно фиксировать. Никто не даст гарантии, что человек, который минуту назад пытался расправиться с вами, через полчаса не окажется в полиции и не будет писать заявление, что на самом деле жертва — он, а не вы», — заметил Сарбаев.

Если вы берете с собой средства самообороны, то нужно отключать эмоции, гнев и раздражение, добавил он. Юрист подчеркнул, что если вам пришлось применить средство самообороны, то необходимо прекратить его использование сразу после устранения угрозы.

«Например, вас оскорбляют, но при этом не угрожают жизни, а вы в ответ достаете баллончик и начинаете брызгать им в лицо оппонента. Это и есть превышение пределов необходимой обороны. Закон защищает того, кто обороняется. Если вы решили защититься, а потом напасть, то закон будет не на вашей стороне», — предупредил собеседник.

Как правильно применять электрошокер и где он запрещен

Перед применением электрошокера закон требует предупредить человека, в отношении которого он используется, заявил Сарбаев.

«Это нужно делать, если позволяет ситуация, ведь подчас промедление может стоить жизни и нет времени на то, чтобы предупредить обидчика. Однако такое требование содержится в законе, об этом надо помнить», — пояснил эксперт.

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Он добавил, что приобрести электрошокер и газовые аэрозольные баллончики могут все совершеннолетние граждане России без получения соответствующей лицензии. При этом он подчеркнул, что носить шокеры можно далеко не везде.

«Их нельзя проносить на массовые публичные мероприятия, в организации, предоставляющие развлекательные услуги, образовательные и медучреждения, на стадионы и в торговые центры. Вас не пропустят с электрошокером на вокзал и в аэропорт, придется сдать его в багаж», — сказал адвокат.

Может ли электрошокер или перцовый баллончик убить человека

В ряде случаев использование средств самообороны приводит к тяжелым последствиям для здоровья, сказал Степанов. Так, перцовый баллончик способен спровоцировать отек Квинке или приступ астмы. Электрошокер же может вызвать остановку сердца. По словам адвоката, стоит десять раз подумать, прежде чем пустить в ход средства самообороны.

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