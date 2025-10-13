В Екатеринбурге назвали виновника скандала с перцовым баллончиком в школе

Перцовый баллончик в екатеринбургской школе № 76 по предварительным данным распылил четвероклассник, рассказали в Telegram-канале Прокуратуры Свердловской области. По данному факту правоохранители организовали проверку.

По предварительной информации, сегодня, 13 октября 2025 года, ученик 4 класса, 2014 года рождения, распылил аэрозоль из перцового баллончика во время перемены в классе, — сообщили в региональной прокуратуре.

Из-за распыления перцового баллончика в Екатеринбурге пострадали 14 несовершеннолетних. Из них 11 госпитализировали для дальнейшей диагностики и оказания помощи. Еще трое детей отказались от медицинской помощи, добавили в прокуратуре.

Ранее полицейские задержали мужчину из города Большой Камень, который решил разобраться с обидчиками своего сына и распылил перцовый баллончик. Инцидент произошел на территории рядом со школой ребенка.

В Санкт-Петербурге мужчина распылил газовый баллончик в сторону подростков, а одного из них ударил. Конфликт произошел в парадной дома на Большой Посадской 3 октября. Поводом стала громкая музыка, которая не устроила мужчину, после чего он решил сделать подросткам замечание.