Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:40

В Екатеринбурге назвали виновника скандала с перцовым баллончиком в школе

Прокуратура: перцовый баллончик в школе Екатеринбурга распылил четвероклассник

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перцовый баллончик в екатеринбургской школе № 76 по предварительным данным распылил четвероклассник, рассказали в Telegram-канале Прокуратуры Свердловской области. По данному факту правоохранители организовали проверку.

По предварительной информации, сегодня, 13 октября 2025 года, ученик 4 класса, 2014 года рождения, распылил аэрозоль из перцового баллончика во время перемены в классе, — сообщили в региональной прокуратуре.

Из-за распыления перцового баллончика в Екатеринбурге пострадали 14 несовершеннолетних. Из них 11 госпитализировали для дальнейшей диагностики и оказания помощи. Еще трое детей отказались от медицинской помощи, добавили в прокуратуре.

Ранее полицейские задержали мужчину из города Большой Камень, который решил разобраться с обидчиками своего сына и распылил перцовый баллончик. Инцидент произошел на территории рядом со школой ребенка.

В Санкт-Петербурге мужчина распылил газовый баллончик в сторону подростков, а одного из них ударил. Конфликт произошел в парадной дома на Большой Посадской 3 октября. Поводом стала громкая музыка, которая не устроила мужчину, после чего он решил сделать подросткам замечание.

Екатеринбург
баллончик
школы
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр рассказала, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.