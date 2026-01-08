Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 19:33

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту конвертики с творогом из лаваша. Их калорийность составляет около 180 ккал на 100 граммов, что делает конвертики отличным выбором при правильном питании.

Вкус получается нежным и пикантным: хрустящая оболочка и сливочно-чесночная творожная начинка с зеленью.

Вам понадобится: тонкий армянский лаваш, 200 г нежирного творога, 50 г нежирного твердого сыра, зубчик чеснока, зелень укропа, соль по вкусу. Для начинки смешайте творог, тертый сыр, давленый чеснок, зелень и соль. Лаваш разрежьте на квадраты или прямоугольники. На середину каждого куска выложите порцию начинки. Заверните края конвертом, хорошо защипнув. Разогрейте сухую сковороду. Выложите конвертики швом вниз и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотистых пятен и хруста. Подавайте горячими.

Ранее стало известно, как приготовить роллы из яичных блинчиков.

Проверено редакцией
ужины
творог
рецепты
конвертики
Дарья Иванова
Д. Иванова
