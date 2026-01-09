Атака США на Венесуэлу
В России усилят контроль за проводящими аборты клиниками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство России будет более тщательно контролировать клиники, где делают аборты, сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный Кабмином план. Согласно документу, ответственными за исполнения плана назначены Министерство здравоохранения РФ и Росздравнадзор.

Ведомствам предстоит разработать документ, который закрепит порядок усиления контроля. Согласно плану, достичь результатов и разработать проекты необходимых бумаг нужно будет уже в этом году. В частности, в женских консультациях планируют внедрить новые подходы к работе, направленные на поддержку семьи и снижению риска прерывания беременности.

Кроме того, будет совершенствоваться программа профилактики абортов. В нее войдут мотивационное анкетирование и формирование индивидуальных рекомендаций. Ожидается, что к 2030 году поддержку получат как минимум 500 тыс. женщин, а число сохраненных беременностей увеличится в разы.

Ранее в России вынесли первый приговор за склонение к аборту. Жительница Мордовии, узнав о беременности двойней, сообщила новость отцу детей, однако в ответ сразу получила предложение сделать аборт. По решению суда россиянина оштрафовали на пять тысяч рублей. В июле 2025 года у женщины родились мальчик и девочка.

