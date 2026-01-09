В России усилят контроль за проводящими аборты клиниками

Правительство России будет более тщательно контролировать клиники, где делают аборты, сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный Кабмином план. Согласно документу, ответственными за исполнения плана назначены Министерство здравоохранения РФ и Росздравнадзор.

Ведомствам предстоит разработать документ, который закрепит порядок усиления контроля. Согласно плану, достичь результатов и разработать проекты необходимых бумаг нужно будет уже в этом году. В частности, в женских консультациях планируют внедрить новые подходы к работе, направленные на поддержку семьи и снижению риска прерывания беременности.

Кроме того, будет совершенствоваться программа профилактики абортов. В нее войдут мотивационное анкетирование и формирование индивидуальных рекомендаций. Ожидается, что к 2030 году поддержку получат как минимум 500 тыс. женщин, а число сохраненных беременностей увеличится в разы.

Ранее в России вынесли первый приговор за склонение к аборту. Жительница Мордовии, узнав о беременности двойней, сообщила новость отцу детей, однако в ответ сразу получила предложение сделать аборт. По решению суда россиянина оштрафовали на пять тысяч рублей. В июле 2025 года у женщины родились мальчик и девочка.