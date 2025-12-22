Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 20:05

В России вынесли первый приговор за «склонение к аборту»

В Мордовии мужчина получил штраф в 5 тыс. рублей за просьбу сделать аборт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Мордовии мужчина получил штраф в 5 тыс. рублей за просьбу к своей девушке сделать аборт, сообщает благотворительный фонд «Женщины за жизнь» в Telegram. В июле 2025 года у женщины родились мальчик и девочка.

Подопечная Фонда, узнав о беременности двойней, сообщила новость отцу детей. В ответ сразу получила предложение сделать аборт. <…> суд назначил справедливое наказание в соответствии со всеми материалами дела: административный штраф в размере 5000 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее в пермской больнице врач в разговоре с роженицами заявила, что они «размножаются за деньги». В Министерстве здравоохранения края заявили, что провели с медиком беседу о соблюдении этики.

До этого депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать в другие семьи. По его словам, в России много бездетных семей, которые могут взять такого ребенка. В ответ на это депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал чиновников-мужчин прекратить навязывать женщинам мнение по личным вопросам, в частности абортам.

Россия
Мордовия
дети
аборты
