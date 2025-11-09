В Перми врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги» В Перми врач обвинила рожениц в жадности

В пермской больнице врач в разговоре с роженицами заявила, что они «размножаются за деньги», сообщил местный паблик «ВКонтакте» «Индустриальный район». В Министерстве здравоохранения края заявили, что провели с медиком беседу о соблюдении этики.

Беременность — провокационный фактор на здоровье женщины. Если что-то такое вылезло, значит надо этим сейчас заниматься. <...> Кто вас знает. Может, вам захочется еще раз размножиться. Что «нет»? За деньги-то вы сейчас вон как размножаетесь, — заявила врач в разговоре с пациенткой.

Ранее депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать в другие семьи. По его словам, в России много бездетных семей, которые могут взять такого ребенка. В ответ на это депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал чиновников-мужчин прекратить навязывать женщинам мнение по личным вопросам, в частности абортам.

До этого глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала не запугивать врачей наказаниями за склонение к абортам, так как подобная формулировка держит медицинских работников в страхе. По ее словам, в ситуации нехватки врачей, медсестер и акушерок в РФ не следует принимать законы с неясными формулировками.