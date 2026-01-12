Россиян предупредили о штрафах за елочные иголки и мишуру в подъезде Эксперт ЖКХ Бондарь: за иголки от елок в подъезде грозит штраф в 3 тысячи рублей

За иголки и ветки от елок в подъезде могут оштрафовать на три тысячи рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, с юрлиц могут взыскать до 50 тысяч рублей. За чистоту общих зон отвечает не только тот, кто мусорит, но и управляющая компания, жильцы вправе ожидать, что подъезд будет убран, а мусор от ёлок не будет лежать днями, напомнил собеседник.

Также вероятно, что человеку, который намусорил и не убрал за собой, может применяться статья 8.2 КоАП РФ. Она подразумевает штраф от двух до трех тысяч рублей. Иногда такие случаи связывают с нарушением санитарных требований к эксплуатации жилых помещений по статье 6.4 КоАП РФ, где для граждан предусмотрен иной штраф: от 500 до тысячи рублей, — отметил Бондарь.

Он подчеркнул, что если управляющая компания затягивает с уборкой, это могут расценить как ненадлежащее содержание общего имущества. В таком случае для неё возможен штраф по статье 7.22 КоАП РФ за нарушение правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, заявил Бондарь.

Для юридических лиц предусмотрено существенные суммы наказания для юридических лиц: от 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, — подытожил Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за оставленные на улице остатки пиротехники предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей. По его словам, в случае повторного выявления факта нарушения сумма взыскания будет увеличена до пяти тысяч рублей.