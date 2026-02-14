Красный дракон «накроет» Москву: фото с празднования китайского Нового года

Третий международный фестиваль «Китайский Новый год в Москве» откроется для посетителей 16 февраля и продлится до 1 марта. Праздничные гулянья в честь наступившего года Красной Огненной Лошади развернутся на десятках площадок по всему городу — от Манежной площади до ВДНХ.

Главной точкой притяжения станет Манежная площадь, оформленная в традиционном красно-золотом стиле с огромными фигурами драконов и символа года. На сцене будут проходить костюмированные шоу по мотивам китайского фольклора, а в специальных шале гостей познакомят с культурой Поднебесной: здесь можно расписать фонарик, слепить пельмени цзяоцзы или отправить открытку в Китай через праздничную почту. В переходе к площади Революции всех желающих ждет стилизованный экспресс Москва — Пекин, где принято завязывать красные ленточки на удачу, и шоу «Танец дракона».

Всего в рамках фестиваля задействовано более 140 городских локаций. В Центральном детском магазине детей бесплатно научат создавать красные конверты хунбао, в гастроквартале «Три вокзала. Депо» 26 февраля устроят праздник китайских фонарей, а в кинопарке «Москино» с 28 февраля стартует квест по мотивам легенд о драконах. Кроме того, специальное сет-меню подготовили рестораны «Китайский сад», «Шанхай» и точки сети «Чихо».

Особая программа ждет гостей и в музеях. В Музее Москвы откроется выставка «Старый Пекин: праздник весны» с экспонатами из Эрмитажа и Кунсткамеры, а ММОМА представит живопись современного китайского художника Му Кэ.

Самые яркие кадры с празднования китайского Нового года в Москве — в фотогалерее NEWS.ru.