Китай сделал Драко Малфоя символом Нового года

Персонаж из серии книг о Гарри Поттере по имени Драко Малфой превратился в один из символов празднования китайского Нового года. Как объяснил один из пользователей в Instagram (деятельность в РФ запрещена), причиной стала особенность перевода его имени на китайский язык. Иероглифы, которые используются для его записи, означают «лошадь» и «хорошая удача».

В соответствии с китайским календарем, 17 февраля наступит год Красной огненной лошади. Поэтому жители Китая стали использовать изображения Драко Малфоя в качестве своеобразного талисмана. Это их способ пожелать друг другу удачи в наступающем году.

Китайцы массово распечатывают плакаты и поздравительные открытки с изображением актера Тома Фелтона, сыгравшего эту роль в фильмах. Они размещают их на витринах магазинов, на входных дверях своих домов и внутри квартир.

Ранее стало известно, что Фелтон вновь исполнил роль Драко Малфоя, но на этот раз в театральной постановке. Он появился в бродвейском спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя». Первый выход актера на сцену вызвал бурную реакцию у зрителей. Они устроили продолжительные овации, которые не смолкали более тридцати секунд. Аплодисменты были настолько громкими, что актер не мог начать произносить свои первые реплики.