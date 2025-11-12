Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет Актер Фелтон сыграл Драко Малфоя в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Британский актер Том Фелтон снова сыграл роль Драко Малфоя, но уже в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя», сообщает американское издание Deadline Hollywood. Первый выход артиста на сцену вызвал бурные овации и аплодисменты, которые продолжались больше 30 секунд и не позволяли ему начать реплику. Он вернулся к своей детской роли впервые спустя 15 лет.

Том Фелтон был восторженно принят публикой, впервые исполнив роль Драко Малфоя в мюзикле «Гарри Поттер и Проклятое дитя» на Бродвее. Британский актер целых 30 секунд наслаждался восторженными криками и аплодисментами, прежде чем произнести свою первую фразу: «Мне нужна услуга», — говорится в материале.

Действие пьесы разворачивается спустя 19 лет после событий последней книги о Гарри Поттере. В центре внимания оказываются дети главных героев серии — Альбус Северус Поттер и Скорпиус Малфой.

Ранее стало известно, что премьера сериала по мотивам «Гарри Поттера» состоится в 2026 году. Зрителей ждет семь сезонов, каждый из них будет посвящен отдельной книге писательницы Джоан Роулинг, подарившей миру историю о юном волшебнике.