Путин встретился с главами МИД и Минобороны Сирии SANA: Путин обсудил партнерство с главами МИД и Минобороны Сирии

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и министр обороны САР Мурхеф Абу Касра встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным, информирует агентство SANA. По данным журналистов, они обсудили вопросы стратегического партнерства в сфере оборонной промышленности.

В ходе встречи были обсуждены различные политические, военные и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран, с особым акцентом на стратегическое сотрудничество в сфере оборонной промышленности, — сказано в материале.

Ранее Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в двустороннем формате. Встреча состоялась в рамках визита лидеров стран СНГ в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Лидеры провели переговоры в Двадцатиколонном зале в Эрмитаже. В прошлый раз Путин и Пашинян встречались в Москве три месяца назад — 26 сентября.

До этого Путин организовал для лидеров стран СНГ экскурсию по Эрмитажу. Музей осмотрели главы Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Глава государства лично рассказал коллегам об уникальности этого музейного комплекса, расположенного в самом сердце Санкт-Петербурга.