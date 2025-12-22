Проведенная Путиным для лидеров СНГ экскурсия по Эрмитажу попала на видео

Президент РФ Владимир Путин прибывает на экскурсию в Государственный Эрмитаж в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге

Проведенная Путиным для лидеров СНГ экскурсия по Эрмитажу попала на видео Путин организовал экскурсию по Эрмитажу для лидеров стран — участниц СНГ

Президент России Владимир Путин организовал для лидеров стран СНГ экскурсию по Эрмитажу, сообщили в пресс-службе Кремля. Музей осмотрели главы Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Глава государства лично рассказал коллегам об уникальности этого музейного комплекса, расположенного в самом сердце Санкт-Петербурга.

На опубликованных кадрах видно, как президент РФ в присутствии директора музея Михаила Пиотровского оживленно говорит и жестикулирует. Его внимательно слушают Никол Пашинян, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев. Позднее к осмотру залов присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что краткая экскурсия по Эрмитажу стала началом саммита глав государств СНГ в Северной столице. После этого участники приступили к обсуждению прикладной повестки за неформальным завтраком.

До этого стало известно, что встреча лидеров стран Содружества в преддверии Нового года уже стала доброй традицией. Помимо деловой программы, гостей ждет масштабная культурная часть, которая, по словам Путина, будет связана с историей республик.