«Роковая ошибка»: в Финляндии испугались реакции РФ на ядерное оружие

Возможное размещение ядерного оружия в Финляндии не останется незамеченным со стороны России, заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его словам, это будет «роковая ошибка».

Я призываю правительство Финляндии не совершать роковую ошибку, допуская такие изменения в законе. Это посылает России наихудший сигнал и резко усиливает напряженность в странах Балтии, — написал он.

По словам политика, ядерное оружие не решит проблемы Финляндии. Страна не станет безопаснее «ни сейчас, ни завтра, ни когда-либо в будущем», подытожил он.

Ранее финские СМИ писали, что правительство Финляндии рассматривает возможность снятия запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Закон находится на рассмотрении оборонного ведомства. По информации источников, ограничения закреплены в законе о ядерной энергии, но правительство рассматривает возможность изменить его. Обсуждение темы транзита происходит в контексте членства Финляндии в НАТО и геополитической ситуации в регионе.

Политолог Алексей Ярошенко в беседе с NEWS.ru заявил, что единственным способом для Финляндии иметь на своей территории ядерные силы остается желание на то США.