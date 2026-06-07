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07 июня 2026 в 13:45

Матвиенко раскрыла, что Зеленскому стоило бы сделать до письма Путину

Матвиенко: Зеленскому стоило бы отменить указ о запрете переговоров с Россией

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому до написания письма российскому лидеру Владимиру Путину стоило бы отменить указ о запрете переговоров с РФ, заявила ИС «Вести» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она обратила внимание на то, что в тексте Зеленского было много нахальных формулировок.

Если уж он решился писать письма нашему президенту, то в начале письма он должен был написать: «Я отменяю свой указ, запрещающий вести с вами переговоры», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила, что необходимо продолжить диалог для урегулирования конфликта на Украине. При этом она подчеркнула, что переговоры должны быть реальными.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если бы Зеленский хотел просто передать письмо Путину, он бы сделал это через мегафон и в стиле Рэмбо. Он добавил, что письмо украинского политика было передано главе государства в обычном служебном порядке.

До этого глава ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что Путин жестко раскритиковал Зеленского и его «европейских пиар-спонсоров» в ответ на открытое письмо. Он отметил, что российский лидер «уложил на лопатки» оппонента.

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Валентина Матвиенко
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