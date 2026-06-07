Песков пошутил над Зеленским и его письмом Песков: Зеленский мог передать письмо Путину через мегафон при желании

Если бы Владимир Зеленский хотел просто передать письмо президенту России Владимиру Путину, он бы сделал это через мегафон и в стиле Рэмбо, заявил в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что письмо украинского политика было передано российскому лидеру в обычном служебном порядке.

[Зеленский] не напоминает [Рэмбо], но он хочет, но не напоминает. Если хочешь передать письмо — передай. Если используешь мегафон — не называй это письмом, — сказал Песков.

Ранее Украина предложила России завершить конфликт в открытом письме, которое Зеленский опубликовал на своем сайте. В документе украинский политик призвал Путина начать прямой переговорный процесс и провести личную встречу для обсуждения прекращения военных действий.

Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал хамством открытое письмо Зеленского. Он отметил, что позиция России по украинскому вопросу остается неизменной. Ушаков также подчеркнул, что если Зеленский действительно хочет поговорить, то должен приехать в Москву.