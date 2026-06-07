Один из главных противников Пашиняна призвал армян сходить на выборы Архиепископ Галстанян заявил, что граждане Армении должны идти на выборы

Находящийся под домашним арестом политический оппонент премьер-министра Армении Никола Пашиняна архиепископ Баграт Галстанян призвал всех граждан страны взять на себя ответственность и прийти на парламентские выборы, которые проходят в воскресенье, 7 июня, передает 24News. Он отметил, что вскоре отправится в Иджеван, чтобы проголосовать по месту регистрации.

Кто не идет на выборы, тот не имеет права говорить что-либо, тот дает другим решать, как ему жить. Мы сегодня оказались перед водоразделом. Я призываю всех идти на голосование и взять на себя ответственность, — заявил архиепископ.

В конце июня 2025 года Галстанян и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке захвата власти. Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян заявил, что его подзащитному предъявили обвинения по статьям о терроризме, организации массовых беспорядков и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.

Ранее лидер партии «Сильная Армения» и предприниматель Самвел Карапетян сообщил, что более 100 сторонников его блока «Сильная Армения» уже подверглись аресту, и задержания продолжаются в настоящее время. С таким заявлением он выступил у избирательного участка, куда его привезли для голосования.