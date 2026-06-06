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06 июня 2026 в 11:43

Финляндия закрыла небо на юго-востоке без объяснения причин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Министерство обороны Финляндии объявило о временном закрытии неба на юго-востоке страны, не объяснив причин, говорится в сообщении на сайте ведомства. Ограничения затронули всю авиацию, включая беспилотную.

Воздушное пространство для летательных аппаратов было закрыто в районе побережья Котка-Хамина — Финский залив. При этом финские власти не связали эти меры с массированной атакой ВСУ на Ленинградскую область.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что число уничтоженных беспилотников в небе над регионом достигло 141. Боевая работа продолжается, обломки были найдены в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.

Кроме того, он заявил, что после удара беспилотника загорелась территория недалеко от поселка Большая Ижора. Для контроля ситуации в регионе создан временный оперативный штаб.

Кроме того, глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром 6 июня Северная столица подверглась массированной атаке беспилотников. Системы противовоздушной обороны были задействованы на территории города, граждан попросили не покидать жилье.

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